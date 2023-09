Benfica e Sporting de Braga fazem a sua estreia com Salzburgo e Nápoles

Depois de terem chegado aos quartos de final em 2022/23, os 'encarnados' entram no Grupo D da 'Champions' em casa, frente ao Salzburgo, que venceu os 11 últimos campeonatos austríacos, mas que, em teoria, é o adversário mais fraco da 'poule'.



Apesar de nunca ter jogado com o Salzburgo, o Benfica tem boas recordações dos encontros com austríacos, uma vez que venceu os quatro encontros em casa com equipas daquele país.



Com arbitragem do turco Halil Umut Meler, os 'encarnados' recebem o Salzburgo, à mesma hora que o Inter Milão, vice-campeão europeu, joga em casa da Real Sociedad.



O Sporting de Braga, de regresso à ‘Champions’ 11 anos depois, joga em casa com o campeão italiano, num Grupo C em que os 'arsenalistas' terão grandes dificuldades.



Além dos napolitanos, os bracarenses terão como adversários o Real Madrid e o estreante Union Berlim, que se defrontam em Espanha.



O jogo entre Sporting de Braga e Nápoles também vai começar às 20:00 e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.



Na terça-feira, o FC Porto estreou-se no Grupo H com um triunfo em casa do Shakhtar Donetsk, por 3-1, com dois golos de Galeno e um de Taremi.