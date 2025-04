Benfica e Tirsense só pensam no Jamor

Temos de ter seriedade para defrontar o Tirsense. Respeitar muito o adversário e a competição. O foco total é na Taça de Portugal. Trata-se de uma meia-final e temos feito um percurso muito bom", garantiu o técnico dos encarnados. Do lado das "águias" e tendo em conta a proximidade entre esta partida e a memorável vitória frente ao FC Porto, é certo que vão haver mudanças. Bruno Lage garantiu que Otamendi vai ser poupado, mas que peças como António Silva e Florentino estão de pedra e cal no onze. Em transição para as primeiras opções, parecem estar também Samuel Soares e Leandro Santos: "", garantiu o técnico dos encarnados.





Que equipa do Benfica para esta noite





Perante tantas incertezas face à rotatividade anunciada nos encarnados pode fazer-se um exercício de reflexão que passa pelo segunte onze:



Na baliza, avança Samuel Soares, que tem merecido a confiança para os jogos da Taça de Portugal, e com um quarteto defensivo à frente dele pouco rotinado. Tomás Araújo vai descansar e como lateral-direito vai ser titular Leandro Santos, defesa de 19 anos que fez 4 jogos e já foi titular 3 vezes esta época e como titular, com Nacional, Boavista e Santa Clara, sempre na Liga. A dupla de centrais será formada por António Silva e provavelmente por Bajrami, defesa albanês. Na esquerda da defesa, Carreras, o mais utilizado do plantel, pode descansar e dar a titularidade a Dahl.



No meio-campo, Florentino será o 6 da equipa, mas entre Aursnes ou Kokçu, um deles deve começar no banco. Leandro Barreiro é sério candidato a começar o jogo.



No ataque as opções são várias, colocando-se a questão em redor da necessidade de dar mais minutos a Di María, que fez os últimos três jogos depois de recuperar de lesão. Existe a forte possibilidade de também se apresentar em campo um trio diferente, com Amdouni à direita, Belotti na frente e Schjelderup à esquerda, com Bruma também à espreita.



Há outros três jogadores para quem este jogo da Taça de Portugal poderá ser especialmente importante: Arthur Cabral, Prestianni e Tiago Gouveia.





O caminho até aqui



O Benfica, recordista de troféus da Taça de Portugal, com 26 títulos, chega às "meias" após eliminar Pevidém, Estrela da Amadora, Farense e Sporting de Braga, enquanto o Tirsense, que entrou ainda na segunda eliminatória, afastou Vieira, Caldas, Brito, Rebordosa e Elvas.



O Tirsense, histórico do futebol e que militou na I Liga nas décadas de 1960, 70, 80 e 90, num total de oito épocas, é a primeira equipa de sempre do quarto escalão a marcar presença numas meias-finais da Taça.



A equipa, então primodivisionária, até já esteve nas "meias" da competição, também diante do Benfica, na época de 1970/71, perdendo então por 3-1 em casa e 5-1 fora.



A segunda mão das meias-finais entre Tirsense e Benfica está prevista para a última semana de abril, bem como a visita do Sporting ao Rio Ave, na casa emprestada do Paços de Ferreira, depois de os "leões" terem vencido na primeira mão por 2-0.