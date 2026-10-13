Benfica e Torreense em busca da segunda vitória na Liga Europa





(Com Lusa)





Na primeira ronda, disputada há praticamente um mês, os ‘encarnados’ foram vencer a casa dos italianos do AC Milan (2-0), treinado por Ruben Amorim, enquanto o Torreense teve uma estreia perfeita nas competições europeias, com um triunfo no terreno dos noruegueses do Lillestrom (2-1).Tal como na jornada inaugural, o Benfica vai estar envolvido num confronto entre antigos campeões europeus, ao receber os escoceses do Celtic, num encontro marcado no qual o treinador dos ‘encarnados’, Marco Silva, já vai poder contar com o central Clément Lenglet, que falhou, por castigo, o triunfo sobre o Vitória de Guimarães (2-0), na oitava jornada da I Liga.Numa fase mais ‘descansada’ da temporada, o Benfica, que não vai jogar no fim de semana, tem agora dois encontros da Liga Europa seguidos, pelo que Marco Silva poderá não fazer tantas mudanças no ‘onze’ para este encontro com os escoceses, como fez na visita a Milão, que antecedia a deslocação ao terreno do FC Porto.O Benfica vai encontrar o Celtic pela nona vez e venceu nas quatro receções aos ‘católicos’, a primeira na Taça dos Campeões Europeus em 1969/70, quando os escoceses chegaram à final, e a última em 2012/13 na fase de grupos da ‘Champions’.A equipa de Glasgow chegou à Liga Europa depois de ter sido eliminado no play-off da Liga dos Campeões e entrou com o ‘pé esquerdo’ ao perder em casa com o Ferencváros, por 3-1, não podendo contar com o português Jota, que regressou à competição este fim de semana após 18 meses afastado por lesão, mas que não está inscrito nas competições europeias.Com o Estádio Municipal de Leiria como ‘casa emprestada’ para a estreia europeia, o Torreense vai jogar pela primeira vez perante os seus adeptos na Liga Europa, frente ao Sunderland, que regressa 23 anos depois às competições europeias.Se a estreia europeia foi de sonho para o vencedor da Taça de Portugal, o início de temporada na II Liga está a ser muito complicado, com apenas uma vitória em sete encontros, que deixa o Torreense na 15.ª posição, apenas um ponto acima da zona de despromoção.Em casa, o registo do Torreense em 2026/27 é ainda mais complicado, uma vez que ainda não somou qualquer triunfo em três encontros da II Liga, com dois empates (Penafiel e Leixões) e uma derrota (Vizela).Após a derrota com o Benfica, o AC Milan, que vem também de um empate em casa do Sassuolo (1-1) para o campeonato italiano, vai visitar uma das equipas que venceu na primeira jornada, o Salzburgo, que ainda não sofreu qualquer desaire esta temporada.Depois de sofrer a segunda derrota na Liga francesa, frente ao Lens, o Lyon, treinado por Paulo Fonseca, tenta a segunda vitória na Liga Europa, na receção aos ingleses do Crystal Palace, vencedores da Liga Conferência na última época.Os outros dois treinadores portugueses em prova procuram os primeiros pontos, com o Anderlecht, de Vítor Bruno, a visitar os croatas do Dínamo Zagreb, enquanto Tulipa conduz o Ararat-Armenia na deslocação ao terreno dos polacos do Jagiellonia.