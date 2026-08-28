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Liga Europa
Benfica e Torreense já conhecem adversários na Liga Europa
O Benfica, cabeça de série no sorteio, e o estreante Torreense, no pote 4, assistiram esta sexta-feira à definição dos seus embates na fase de liga da Liga Europa.
O Benfica, que esta temporada já soma 28 golos marcados, carimbou a entrada na prova europeia ao ultrapassar expressivamente os três adversários das eliminatórias – St. Gallen, Hearts e Aarhus.
Pela frente, as águias procuram, agora, levar a melhor sobre AC Milan, em Itália, jogo que marca o reencontro de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos com a equipa encarnada. Na condição de anfitrião, os encarnados recebem no Estádio da Luz o AZ Alkmaar, o Celtic, o Lech Poznan e o OFI Crete.
Eis o quadro completo de duelos europeus dos dois clubes:
Benfica: AZ Alkmaar (C), Milan (F), Celtic (C), Viktoria Plzen (F), Lech Poznan (C), Omonia (F), OFI Crete (C), NEC (F).
Pela frente, as águias procuram, agora, levar a melhor sobre AC Milan, em Itália, jogo que marca o reencontro de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos com a equipa encarnada. Na condição de anfitrião, os encarnados recebem no Estádio da Luz o AZ Alkmaar, o Celtic, o Lech Poznan e o OFI Crete.
O Torreense era a grande surpresa portuguesa à entrada para o sorteio da Liga Europa. O emblema de Torres Vedras chegou diretamente, e pela primeira vez, à fase regular da competição enquanto vencedor da Taça de Portugal.
Nos confrontos com o Olympiacos, Celtic, que se desloca duas vezes a Portugal, Sunderland e Ararat-Armenia, o plantel comandado por Luís Tralhão terá casa emprestada e recebe os adversários no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
Nos confrontos com o Olympiacos, Celtic, que se desloca duas vezes a Portugal, Sunderland e Ararat-Armenia, o plantel comandado por Luís Tralhão terá casa emprestada e recebe os adversários no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
Eis o quadro completo de duelos europeus dos dois clubes:
Benfica: AZ Alkmaar (C), Milan (F), Celtic (C), Viktoria Plzen (F), Lech Poznan (C), Omonia (F), OFI Crete (C), NEC (F).
Torreense: Olympiacos (C), Real Sociedad (F), Celtic (C), Ferencvaros (F), Sunderland (C), Lech Poznan (F), Ararat-Armenia (C), Lillestrom (F).
O calendário completo com a ordem de embates só será divulgado no próximo sábado.
Após cinco épocas na Liga dos Campeões, o Benfica inicia a temporada na segunda maior prova europeia, pela qual também passou em 2023/24, quando os terceiros colocados da fase de grupos da Champions caíam diretamente para a Liga Europa.
Em 2013 e 2014, os encarnados brilharam na competição e levaram as cores portuguesas a duas finais consecutivas, das quais acabaram por sair derrotados.
O calendário completo com a ordem de embates só será divulgado no próximo sábado.
Após cinco épocas na Liga dos Campeões, o Benfica inicia a temporada na segunda maior prova europeia, pela qual também passou em 2023/24, quando os terceiros colocados da fase de grupos da Champions caíam diretamente para a Liga Europa.
Em 2013 e 2014, os encarnados brilharam na competição e levaram as cores portuguesas a duas finais consecutivas, das quais acabaram por sair derrotados.
O Torreense, por sua vez, enfrenta um início de temporada menos promissor, somando uma derrota e dois empates nas primeiras três jornadas no segundo escalão da liga portuguesa.
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