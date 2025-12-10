Benfica eliminado da Champions feminina ao perder com FC Barcelona

Ewa Pajor (29 minutos), Christy Ucheibe (54, na própria baliza) e Laia Aleixandri (58) apontaram os tentos das catalãs, campeãs europeias em 2020/21, 2022/23 e 2023/24, enquanto Chandra Davidson (46) faturou para as `encarnadas`.



O conjunto `encarnado` manteve-se com um ponto e, com apenas um ronda por disputar, já não pode chegar ao 12.º lugar, o último que garante o apuramento para os oitavos de final, enquanto o FC Barcelona reforçou a liderança e selou um lugar nos `quartos`.



Na sexta e última jornada, em 17 de dezembro, o Benfica recebe o também já afastado Paris Saint-Germain.