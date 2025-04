Benfica eliminado da Liga Europeia de andebol por um golo

Os ‘encarnados’ estiveram muito perto de seguir em frente, mas o último minuto provou ser aziago para os comandados de Jota González, entre um remate falhado que daria o empate e dois sofridos que consumaram a reviravolta dinamarquesa em Svendborg.



O 15-15 ao intervalo atestava o equilíbrio entre as duas formações e as ‘águias’ mantiveram a distância, a perder, limitada a dois golos de diferença, tendo liderado durante grande parte da segunda metade do encontro, deixando os rivais ‘descolar’ após o 28-28.



Grondahl foi o principal marcador do encontro, com 10 golos, enquanto o romeno Grigoras ‘brilhou’ pelos lisboetas, com sete.



Três dias após perder com o Sporting (34-30), na fase final do Nacional de andebol, o Benfica diz adeus à Liga Europeia, em que o FC Porto joga, hoje, a segunda mão de acesso aos ‘quartos’, após vitória confortável ante o Toulouse (35-28) na primeira partida.