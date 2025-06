Benfica em busca da goleada

No Inter&Co Stadium, em Orlando, na Florida, a partir das 12:00 locais (17:00 em Lisboa), a formação comandada por Bruno Lage cumpre o segundo encontro na prova, depois de se ter estreado com um empate a dois golos com os argentinos do Boca Juniors, num embate em que esteve a perder por 2-0.



Dois tentos argentinos, um penálti de Ángel Di María, aos 45+3 minutos, e um cabeceamento de Nicolás Otamendi, aos 84, resgataram um ponto para os ‘encarnados’, que agora precisam de seguir as ‘pisadas’ dos alemães do Bayern Munique.



Na primeira ronda, antes do 2-2 entre Benfica e Boca, os bávaros golearam os amadores neozelandeses por inapeláveis 10-0, mostrando a sua força, mas também a debilidade do representante da Oceânia, que não parece poder dar luta aos portugueses, já com as baixas confirmadas de Florentino (lesão) e Belotti (castigo).



O apuramento vai também jogar-se, a partir das 21:00 locais (02:00 de sábado em Lisboa), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, onde, para os ‘encarnados’, seria favorável que os germânicos vencessem, de preferência por muitos golos.



Para chegar aos oitavos de final, o Benfica necessita de ficar num dos dois primeiros lugar do Grupo C, que fecha na terça-feira, dia em que os comandados de Bruno Lage defrontam os alemães, que nunca bateram em jogos oficiais.



O FC Porto, o outro representante luso, deu na quinta-feira um passo atrás na corrida aos oitavos de final, ficando dependente de outros, ao perder por 2-1 com o Inter Miami, num embate decidido aos 54 minutos por um livre direto do argentino Lionel Messi.



Além dos dois embates do Grupo C, o sétimo dia do Mundial de clubes inclui ainda os dois jogos da segunda ronda do Grupo D, com destaque para o embate entre os vencedores da primeira jornada, o Chelsea e o Flamengo. No outro jogo, os anfitriões do Los Angeles FC enfrentam o Espérance Tunis.