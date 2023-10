Benfica empata com Inter Milão e continua sem vencer na Youth League

Os italianos abriram a contagem logo aos 14 minutos, através do médio Thomas Berenbruch, e o Benfica, vencedor da competição em 2022 e que na ronda inaugural também tinha empatado 1-1 na receção ao Salzburgo, só conseguiu empatar aos 82, por intermédio do avançado João Rego.



Benfica e Inter Milão – que terminou o jogo reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão de Cocchi, aos 90 minutos -, assumiram o comando do agrupamento, ambos com dois pontos, mas podem ser ultrapassados por Salzburgo ou Real Sociedad, que se estão a defrontar na Áustria.



O Benfica viu-se em desvantagem muito cedo, quando Thomas Berenbruch aproveitou um erro do médio Diogo Prioste para se isolar perante o guarda-redes Luka Velickovic e inaugurar o marcador, resultado que se manteve até ao intervalo.



O Benfica dispôs das melhores oportunidades para marcar – Hugo Félix foi o mais perdulário –, mas, já depois de Rafael Luís ter obrigado o guarda-redes dos anfitriões à melhor defesa do encontro, Kamate acertou na barra da baliza ‘encarnada’, após novo erro defensivo, desta vez de João Fonseca.



A persistência da equipa lisboeta foi compensada aos 82 minutos, quando o ponta de lança João Rego recebeu a bola no interior da área transalpina, retirou um adversário do caminho e restabeleceu o empate, beneficiando também de um desvio que enganou o guardião Alessandro Calligaris.