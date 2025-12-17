Benfica empata com Paris Saint-Germain na despedida da Liga dos Campeões feminina

Com as duas formações eliminadas e sem poder alcançar o play-off de acesso aos ‘quartos’, o PSG chegou à vantagem aos cinco minutos, por Onyi Echegini, mas o Benfica empatou por intermédio de Carole Costa, aos 32, de grande penalidade.



Terminada a fase de liga da Liga dos Campeões, ao fim de seis rondas, o Benfica e o Paris Saint-Germain saem de cena sem qualquer triunfo e com dois pontos, no 16.º e 17.º lugares, respetivamente. Pior só o St. Pölten, com um.



Num duelo quase para ‘cumprir calendário’, face às eliminações já garantidas das duas equipas, o Estádio da Luz apresentou-se muito ‘despido’, com apenas 2.819 espetadores, também pelo facto de a equipa masculina jogar à mesma hora.



Começaram melhor as francesas, que chegaram ao tento inicial logo aos cinco minutos, por intermédio de Onyi Echegini, ao recuperar a bola ainda numa zona alta e, de frente para a baliza, atirar para o fundo das redes de Lena Pauels.



O Benfica respondeu de imediato, com cabeceamentos de Cristina Martín-Prieto e Nycole Raysla, para além de um remate de Anna Gasper, aos 20 minutos, por cima, mas a turma francesa segurava a vantagem e viu Froya Brennskag-Dorsin atirar ao lado.



No entanto, as ‘encarnadas’ foram crescendo ao longo da primeira parte e a muito irreverente Lúcia Alves conquistou uma grande penalidade, que Carole Costa não desperdiçou, atirando a bola para o lado contrário a Katarzyna Kiedrzynek, aos 32 minutos.



Froya Brennskag-Dorsin e Chandra Davidson ainda ameaçaram novo tento antes do intervalo, uma para cada lado, mas o empate prosseguiu para a segunda parte, na qual as gaulesas foram mais perigosas e estiveram muito perto do golo, aos 52 minutos.



Ivan Baptista fez quatro alterações de uma assentada, aos 61 minutos, possivelmente já a pensar no dérbi de domingo com o Sporting, e, logo de seguida, Merveille Kanjinga finalizou ao segundo poste para o PSG, mas em posição irregular.



O Paris Saint-Germain voltou a falhar o segundo tento, de forma inacreditável, aos 75 minutos, com a bola a embater no poste duas vezes no mesmo lance, e o Benfica só na etapa final conseguiu acercar-se da baliza contrária, mas o empate permaneceu.



