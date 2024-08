Benfica empresta avançado dinamarquês Tengstedt ao Verona

O clube lisboeta adiantou que o acordo com o Verona, no qual alinha o médio português Dani Silva, é válido apenas por uma temporada, mas contempla a opção de compra por parte da equipa italiana, que terminou no 13.º lugar da Série A na época passada.



Tengstedt foi contratado pelo Benfica aos noruegueses do Rosenborg em janeiro de 2023, mas nunca se assumiu como primeira escolha de Roger Schmidt, mesmo quando o treinador alemão procurava um substituto para Gonçalo Ramos, após a transferência do avançado internacional português para o Paris Saint-Germain.



Durante cerca de um ano e meio ao serviço dos ‘encarnados’, o jogador dinamarquês, de 24 anos, participou em 35 jogos pela equipa principal, tendo marcado quatro golos – um dos quais assegurou a vitória por 2-1 sobre o Sporting - e efetuado seis assistências.