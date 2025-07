Benfica empresta Bajrami ao Lucerna, da Suíça

O clube da principal divisão do futebol suíço oficializou a chegada de Bajrami por empréstimo. É a segunda passagem do jogador pela Suíça, depois de ter representado o Young Boys. O Lucerna ficará com opção de compra que será de cinco milhões de euros.





Bajrami sai do Benfica depois de ter feito boa parte da carreira na equipa B do clube da Luz. Na última temporada, o albanês fez a estreia e jogou em seis partidas da equipa principal, marcando um golo, frente ao Tirsense, na Taça de Portugal.