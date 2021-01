Benfica empresta Ferro ao Valência

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Valência para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra”, indicaram os ‘encarnados’, no sítio oficial na Internet.



O jovem central, de 23 anos, não entrava nas escolhas principais do treinador do Benfica, Jorge Jesus, que, ainda assim, utilizou o jogador em sete jogos na primeira metade da época.



Ferro vai integrar os trabalhos do plantel, assim que "passar nos protocolos anti-covid-19", de acordo com o Valência.



Na equipa ‘che’, atual 14.ª classificada da Liga espanhola, com 23 pontos, Ferro vai partilhar o balneário com os compatriotas Thierry Correia e Gonçalo Guedes.



No dia de hoje, o Valência anunciou também a chegada, igualmente por empréstimo, do avançado italiano Patrick Cutrone, proveniente dos britânicos do Wolverhampton.