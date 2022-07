Benfica empresta Ferro ao Vitesse com opção de compra

"Depois de tantos anos em Portugal, e dos períodos em Espanha (Valência) e Croácia (Hajduk Split), estou desejoso pelo futuro nos Países Baixos. Penso que, tanto o Vitesse e a Eredivisie [Liga holandesa] me assentam bem", disse o central português, em declarações reproduzidas no sítio de internet do clube de Arnhem.

O atleta, de 25 anos, vai integrar, a partir de sábado, o estágio da nova equipa, que na época passada terminou no sexto lugar da Eredivisie.

Ferro, com 1,93 metros, garantiu que vai "dar tudo" para "fazer algo bonito com o Vitesse esta época", acreditando numa rápida integração com os novos companheiros e em encontrar o seu lugar na equipa.

Este é o terceiro empréstimo seguido de Ferro, campeão português em 2018/19 pelo Benfica, emblema a que chegou com apenas 14 anos, sendo que na segunda metade da temporada transata esteve cedido aos croatas do Hajduk Split.