Benfica empresta Florentino Luís aos espanhóis do Getafe

“O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Getafe para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Florentino. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol (La Liga) é válido até ao final da época 2021/22”, referem os encarnados em comunicado.



Florentino Luís está ligado desportivamente ao Benfica desde 2010, ano que o médio ingressou no clube, enquanto infantil sub-12. Pela equipa B das "águias", estreou-se na II Liga no dia 11 de setembro de 2016, com o Académico de Viseu, tinha então 17 anos.



Já na equipa principal, o médio foi utilizado em 32 partidas, 14 na época 2018/19 e 18 na temporada 2019/20.



Em 2020/21, Florentino Luís esteve nos franceses do Mónaco, por empréstimo do Benfica, tendo alinhado em 11 jogos.