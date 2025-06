Benfica empresta Jurásek ao Besiktas até final da temporada

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Besiktas, da Turquia, para a transferência, por empréstimo, do futebolista Jurásek. O contrato de cedência prevê uma opção de compra", lê-se no sítio dos `encarnados` na Internet.

Contratado em 2023/24 ao Slavia Praga, o lateral esquerdo checo, de 24 anos, apenas fez 12 jogos pela equipa principal das `águias`, nos quais conquistou a Supertaça, antes de ser emprestado durante uma temporada e meia aos alemães do Hoffenheim.

Jurásek, 12 vezes internacional pela República Checa, fez a parte final da sua formação no Zbrojovka Brno, passando depois por Prostejov e Mladá Boleslav, antes de chegar ao Slavia Praga em 2021/22.