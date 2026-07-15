Benfica enfrenta Belenenses em jogo particular um dia depois da estreia na época

Os ‘encarnados’ vão defrontar a formação suíça no dia 23 de julho, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa, enfrentando no dia seguinte o Belenenses.



O jogo entre as duas formações lisboetas está marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, numa partida em que deve servir para dar tempo de jogo aos futebolistas não utilizados no jogo da véspera.



Na semana seguinte, no dia 30 de julho, o Benfica recebe o St. Gallen, em Lisboa, na partida que vai decidir quem segue em frente na prova.



Os ‘encarnados’, esta época treinados por Marco Silva, ainda vão disputar um particular antes do arranque oficial da temporada, jogando na sexta-feira frente aos espanhóis do Villarreal, em jogo marcado para o Estádio Algarve.



No passado sábado, no primeiro jogo com portas abertas da temporada, o Benfica foi derrotado pelos brasileiros do Flamengo, orientados por Leonardo Jardim, por 2-1, também no Algarve.



