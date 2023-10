Benfica entra a perder na EuroCup feminina de basquetebol

As encarnadas já perdiam por 32-27 ao intervalo, num jogo que, após o primeiro período, teve sentido único para as belgas, impulsionadas por uma ex-Benfica, Ana Carolina Rodrigues, com 15 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, enquanto Carolina Cruz (12 pontos e 16 ressaltos) sobressaiu nas "águias".Na segunda ronda, as lisboetas vão bater-se com o Caledonia Gladiators, da Escócia, em jogo agendado para quarta-feira (18 de outubro), em East Kilbride.Na quarta-feira, a jogar em casa, o GDESSA Barreiro perdeu na receção aos London Lions, de Inglaterra, por 91-55, no arranque da poule I, em que defrontará, dentro de uma semana, as alemãs do Kelt.