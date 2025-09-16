Benfica entra a vencer na Youth League com goleada ao Qarabag
O Benfica estreou-se hoje com uma goleada aos azeris do Qarabag (7-1), na primeira jornada da fase de liga da Youth League de futebol, num jogo em que Gonçalo Moreira marcou quatro golos.
Ao intervalo do jogo no centro de estágios do Seixal, a equipa sub-19 dos ‘encarnados’ já vencia por seis golos, com quatro de Gonçalo Moreira (15, 17, 26 e 38, de grande penalidade), um de Francisco Silva (21) e um de Miguel Figueiredo (06).
Na segunda metade, o treinador Vítor Vinha deu descanso a Gonçalo Moreira, numa fase de jogo em que o Benfica perdeu algum critério na finalização – apesar dos muitos remates à baliza de Hasanov -, mas o central Ndembi ainda fez o 7-0, aos 61 minutos.
Aos 85, o Qarabag conseguiu um golo de ‘honra’, com Gazibayov a fazer o 7-1.
Na segunda jornada da fase de liga, o Benfica visita o Chelsea, em 30 de setembro.
Ainda no formato anterior, com grupos equivalentes aos da antiga ‘Champions’, o Benfica venceu a Youth League em 2022, e foi finalista vencido em três ocasiões, enquanto o Chelsea triunfou em 2015 e 2016, e perdeu nas finais de 2018 e 2019, nesta última com o FC Porto.
