Benfica entre nove candidatos às primeiras vagas nos oitavos de final

O Benfica pode assegurar uma vaga na fase seguinte da ‘Champions’ caso vença na visita ao Paris Saint-Germain e a Juventus não pontue no terreno do Maccabi Haifa.



O mesmo cenário coloca-se ao campeão francês, se vencer a formação lisboeta, na terça-feira, depois da igualdade 1-1 na capital portuguesa.



Os dois líderes do Grupo somam sete pontos, mais quatro do que a ‘vechia signora’, enquanto os bicampeões israelitas ainda não pontuaram.



No Grupo F, o Real Madrid, detentor do título e recordista de troféus com 14, pode assegurar a passagem aos ‘oitavos’ caso volte a vencer o Shakhtar Donetsk, na terça-feira, agora em Varsóvia, casa emprestada dos ucranianos.



Os ‘merengues’ passariam a somar 12 pontos, um registo que apenas poderia ser igualado pelos alemães do Leipzig, terceiros com três, a um do Shakhtar.



O Manchester City pode ser a primeira equipa a assegurar um lugar entre os 16 apurados, uma vez que o bicampeão inglês joga às 17:45 (horas em Lisboa), no terreno do Copenhaga, bastando-lhe um triunfo – depois da goleada por 5-0 em casa – para carimbar o ‘passaporte’.



A formação comandada por Pep Guardiola soma nove pontos, no Grupo G, mais três do que o Borussia Dortmund, que também pode avançar já para os ‘oitavos’ se vencer novamente o Sevilha, que, tal como o Copenhaga soma apenas um ponto.



Na quarta-feira, o Nápoles, surpreendente dominador do Grupo A, pode selar o apuramento se voltar a impor-se ao Ajax – que goleou por 6-1 em Amesterdão –, apesar da proximidade do Liverpool, finalista vencido na última ‘Champions’.



A formação italiana pode somar 12 pontos, ficando apenas ao alcance dos ‘reds’, segundos com seis, que visitam os escoceses do Rangers.



Igual cenário detém o Bayern Munique, que visita o Viktoria Plzen, com nove pontos no Grupo C, mais três do que o Inter Milão, e mais seis do que o FC Barcelona, que se defrontam em Espanha, enquanto os adversários checos do decacampeão alemão ainda não pontuaram.



Caso o Bayern não perca na República Checa e o Inter vença na Catalunha, bávaros e milaneses asseguram a passagem aos 'oitavos', uma vez que os 'nerazzurri' ficam em vantagem no confronto direto com o 'Barça' e os checos já não terão possibilidades de alcançar os dois primeiros.



Mais surpreendente é a possibilidade de apuramento precoce detida pelo Club Brugge, que cumpriu uma volta 100% vitoriosa no agrupamento B, que conta com o FC Porto.



Para isso, o tricampeão belga pode até empatar no terreno do Atlético de Madrid, desde que FC Porto e Bayer Leverkusen não empatem, uma vez que os restantes integrantes do grupo têm uma vitória cada.



Mais indefinidos estão os agrupamentos D, com Sporting na liderança, com seis pontos, e E, com Salzburgo, com cinco.