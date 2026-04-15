Benfica espreita quinta final da Youth League
O Benfica está perto de atingir pela quinta vez a final da UEFA Youth League, o que seria inédito na competição de sub-19, mas precisa de bater os belgas do Club Brugge, na sexta-feira, para continuar na corrida a um segundo título.
Numa ‘final four’ deslocalizada de Colovray para o mais ‘espaçoso’ Estádio de la Tuilière, em Lausana, na Suíça, os ‘encarnados’ tentam manter o pleno de triunfos nas meias-finais, repetindo 2013/14, 2016/17, 2019/20 e 2021/22.
Nas primeiras três vezes, os ‘encarnados’ acabaram como ‘vices’, batidos sucessivamente por FC Barcelona (0-3), Salzburgo (1-2) e Real Madrid (2-3), mas, há quatro anos, ‘vingaram-se’ dos austríacos, com uma goleada por 6-0.
O Benfica foi, então, a segunda equipa lusa a ganhar a prova, sucedendo ao FC Porto (vencedor em 2018/19), tendo, depois, representado a UEFA na Taça Intercontinental de sub-20, que conquistou, face ao Penãrol (1-0), em Montevideu, graças a um golo do avançado Luís Semedo, aos 21 minutos.
Quatro anos depois do primeiro título na prova, os ‘encarnados’, comandados de Vítor Vinha, chegam à Suíça depois de um percurso marcado pelos 38 golos marcados, já um novo recorde da prova, superando os 36 do Chelsea em 2014/15.
O ‘pequenino’ Gonçalo Moreira, que se estreou no último domingo na equipa principal dos ‘encarnados’, no 2-0 ao Nacional, tem sido a grande figura da equipa, tendo já nove golos marcados (em sete jogos), os mesmos do ponta de lança Francisco Silva (nove) – o melhor marcador é Rodrigo Marina, do Betis, com 10.
Além do ‘10’, mais jogadores que trabalham habitualmente com a equipa ‘A’ devem ir a jogo nas meias-finais, nomeadamente os laterais Daniel Beanjaqui e José Neto, o central e capitão Gonçalo Oliveira e o avançado Anísio Cabral.
O guarda-redes Diogo Ferreira, o central Rui Silva, os médios Miguel Figueiredo, Rafael Quintas, Eduardo Fernandes, Tiago Freitas e Gil Neves e os extremos Federico Coletta e Jaden Umeh são outros triunfos ao dispor de Vítor Vinha.
Os ‘encarnados’ chegam às meias-finais com algum favoritismo, depois de terem sido segundos na fase de liga - apenas atrás do Chelsea, face aos quais sofreram a única derrota (2-5 em Londres) - e afastado, a eliminar, Slavia Praga (3-2 em casa), AZ Alkmaar (6-2 em casa) e Inter Milão (3-2 fora).
Por seu lado, o Club Brugge está em estreia nesta fase, à qual conseguiu aceder ao ser terceiro na fase de liga, com os mesmos 15 pontos do Benfica, e afastar, posteriormente, Mónaco, Zilina e Atlético de Madrid, este último com um 4-0 fora.
Na outra meia-final, o Real Madrid, vencedor em 2019/20, numa final com o Benfica, e semi-finalista também em 2013/14 e 2015/16, 2016/17, defronta o Paris Saint-Germain, que tinha estado na ‘final four’ em 2015/16, perdendo a final com o Chelsea.
A final da 12.ª edição da UEFA Youth League realiza-se na segunda-feira, no Estádio de la Tuilière, em Lausana, a partir das 18:45 locais (17:45 em Lisboa).
(Com Lusa)