Benfica está na final da Liga de basquetebol

Com este resultado, 3-0 incontestáveis na eliminatória, ficou carimbada a presença da grande final do play-off da Liga. O Benfica aguarda agora pelo adversário, que sairá do clássico entre FC Porto e Sporting, sendo que, neste momento, os azuis e brancos estão em vantagem (2-0).



Entre os pontuadores dabequipa vencedora realce para Makram Ben Romdhane com 16 pontos marcados, numa equipa en que 10 jogadores marcaram pontos.









Depois de duas vitórias nos dois primeiros jogos, ambos em casa, por 85-66 e 103-71, os encarnados fecharam a eliminatória em Ovar com novo triunfo, sendo que ao intervalo venciam por 47-28.