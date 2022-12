Benfica está na final do Europeu de Futsal Feminino

Na quadra do Pavilhão Desportivo Gianfranco Badiali, dois emblemas favoritos à conquista da competição, com várias individualidades com muita qualidade de parte a parte. Esperava-se um jogo equilibrado, uma final antecipada, mas as águias rapidamente fizeram questão de mostrar que o 10-0 ao AZS UAM Poznan não havia sido um acaso.





Os golos das encarnadas foram apontados por: Benfica: Sara Ferreira (1 golo), Fifó (5), Maria Pereira (1) e Ana Catarina (31).





No final o treinador Alex Pinto analisava a partida: "Dar os parabéns às jogadoras pela forma como encararam este jogo, como o geriram e pela vitória. Foram enormes diante de uma equipa com muito valor e qualidade. Mostraram, em campo, que o Benfica tem ainda mais qualidade. Foi mais um passo, estamos na final, e de nada valerá um jogo destes se amanhã (quinta-feira) não estivermos ao nível de hoje, ou melhor ainda. Há que descansar, porque são três jogos em 72 horas. Vamos ter de fazer das dificuldades forças, para podermos deixar os benfiquistas orgulhosos e levar o troféu para Portugal".





Com duas vitórias na fase de grupos, o Benfica marca encontro com as italianas do Città di Falconara na final do Torneio Europeu, esta quinta-feira às 20h00.