Benfica estreia camisola inspirada no futebol de rua e arte urbana

“Esta peça exclusiva integra o conceito global dos equipamentos desta temporada, que celebram o futebol de rua como o ponto de partida e de formação de gerações de jogadores”, escreveu o clube da Luz, no seu sítio oficial na Internet.



Sob a direção criativa do artista português Alexandre Farto, conhecido como Vhils, a camisola “representa a ligação entre futebol e arte urbana”, sendo uma peça “que se assume como símbolo de identidade, autenticidade e expressão coletiva”.



“Cresci num contexto onde o futebol e a arte partilhavam o mesmo espaço: a rua. Esta camisola nasce dessa ligação e reflete o futebol como lugar de afirmação e identidade. Integrei um fragmento da asa da águia como um símbolo construído por camadas, que ganha significado no movimento do jogador e na força coletiva que representa”, explicou o artista, em declarações ao sítio oficial dos lisboetas.



De acordo com os ‘encarnados’, além de integrar um fragmento da asa da águia, a camisola evoca igualmente “as gerações, conquistas e histórias que moldam o legado” do clube, que reforça assim a ligação “com a cidade e a sua comunidade”.



Além do equipamento, o Benfica frisou que, em colaboração com a patrocinadora oficial de roupa desportiva e o artista Vhils, esta edição especial integra ainda um conjunto de peças que prolonga o conceito criativo para fora do campo.



Benfica, terceiro colocado, com 52 pontos, e AVS, último, com oito, defrontam-se no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro da 23.ª ronda da I Liga de futebol que teve início às 18:00, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.