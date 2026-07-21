Benfica estreia-se com favoritismo máximo frente aos suíços do St. Gallen

Após suceder a José Mourinho no cargo após o final de uma temporada atribulada, na qual o Benfica concluiu o campeonato invicto, mas na terceira posição, Marco Silva tem como primeiro objetivo a qualificação para a fase de liga da Liga Europa.



Num percurso que, em teoria, se prevê sempre acessível, o primeiro oponente é o St. Gallen, formação vice-campeã suíça e vencedora da Taça do país, com pouca experiência nas competições europeias, orientada pelo alemão Enrico Maassen.



Além do novo treinador, as ‘águias’ apresentam, para já, quatro reforços: o defesa central francês Clément Lenglet, o central brasileiro Gabriel Índio (ainda impedido de jogar, dada a idade), o extremo polaco Jakub Kaminski e o dianteiro colombiano Jhon Durán (oficializado apenas na segunda-feira e que deverá estar fora do jogo).



Contudo, o bósnio Amar Dedic, o português Tomás Araújo, o colombiano Richard Ríos, os noruegueses Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup e ainda o belga Dodi Lukebakio estiveram presentes no Mundial2026 e devem falhar o arranque oficial.



Durante a pré-temporada, o Benfica empatou 2-2 com o Caldas e venceu o Estrela da Amadora (5-2), à porta fechada, tendo, já com público, saído derrotado com os brasileiros do Flamengo (2-1) e triunfado perante os espanhóis do Villarreal (2-0).



É ainda com várias indefinições no plantel que os ‘encarnados’ encaram os duelos iniciais, mas o ‘onze’ titular, pelo menos para o jogo da primeira mão, parece estar quase definido, apenas com a dúvida na baliza: Anatoliy Trubin ou Samuel Soares.



Alexander Bah, António Silva, Lenglet e Samuel Dahl devem compor a defesa, com Enzo Barrenechea e Leandro Barreiro no meio-campo, atrás de Georgiy Sudakov, que se deve juntar aos extremos Rafa Silva e Kaminski no apoio a Vangelis Pavlidis.



No conjunto suíço, destaque para o avançado húngaro Kevin Csoboth, de 26 anos, internacional pelo seu país e que concluiu a formação precisamente no Benfica, no qual esteve cinco épocas, dividido entre as equipas B, sub-23, sub-19 e sub-17.



Nos jogos particulares que realizou, o St. Gallen começou por bater os austríacos do SCR Altach, por 3-2, e os compatriotas do Winterthur, por 1-0, mas perdeu com os franceses do Lyon, orientados pelo treinador português Paulo Fonseca, por 6-3.



O Benfica e os suíços do St. Gallen defrontam-se na quinta-feira, às 20:00 (19:00 em Lisboa), na AFG Arena, em Sankt Gallen, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa, com a arbitragem do italiano Luca Pairetto.



Já a segunda mão está agendada para o dia 30 de julho, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sendo ajuizada pelo alemão Florian Badstübner.



O vencedor da eliminatória já sabe que, na próxima fase da Liga Europa, terá pela frente o derrotado da segunda pré-eliminatória entre os austríacos do Sturm Graz e os escoceses do Hearts, que se defrontam em jogos de acesso à Liga dos Campeões.



No entanto, em caso de um muito inesperado desaire diante dos suíços, o Benfica ‘cai’ para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, onde ficará emparelhado com o derrotado entre os moldavos do Sheriff e os israelitas do Maccabi Telavive.