Benfica
Futebol Nacional
Benfica exige investigação rigorosa à expulsão do avançado Jhon Durán
O Benfica defendeu que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deve analisar o caso da expulsão do avançado Jhon Durán com rigor, considerando que é “uma falsidade” que deve ser apurada.
Na segunda-feira, na vitória do Benfica na visita ao Santa Clara (2-1), na nona jornada da I Liga, o ponta de lança colombiano, de 22 anos, foi expulso pelo árbitro Cláudio Pereira logo após o fim da partida, depois de um desentendimento com o brasileiro Luís Fernando, autor do golo do Santa Clara e também punido com cartão vermelho direto.
O clube liderado por Rui Costa considerou hoje que a indignação manifestada veio a “confirmar-se por inteiro” dada a justificação apresentada pelo árbitro Cláudio Pereira, com o relatório do juiz da associação de futebol de Aveiro, tornado público pela comunicação social, a explicar que Durán foi provocado e respondeu com “palavras impercetíveis”, que contribuíram para o conflito que se gerou no final do jogo.
“Como pode o árbitro atribuir esse efeito a palavras que declara não ter percebido? E como pode sustentar essa versão quando as imagens não mostram qualquer agressividade ou gesto provocatório por parte do jogador do Benfica?”, questionam as ‘águias’ em comunicado.
O Benfica exige que o CD da FPF analise o caso “com rigor” e quer que seja sancionada “esta conduta injustificável”.
“Estamos perante mais um episódio de extraordinária criatividade arbitral, que exige uma investigação rigorosa. Depois do caso de Gustavo Correia, em Famalicão, no qual foi demonstrado que o relatório não correspondia aos factos – e o árbitro mentira deliberadamente –, o Benfica não aceitará que um novo relato manifestamente contrariado pela realidade seja tratado com complacência. Esta nova falsidade tem de ser apurada e sancionada com a gravidade que merece”, acrescenta o documento.
Logo após o final da partida nos Açores, fonte oficial do clube confirmou à agência Lusa que o Benfica iria exigir a despenalização do avançado, com o treinador Marco Silva a revelar hoje que Durán está nos convocados para o jogo com o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça da Liga, apesar da incerteza sobre a sua utilização.
Além de John Durán e de Luís Fernando, cuja altercação se alastrou a elementos das duas equipas no relvado, o árbitro também expulsou a seguir ao apito final Gonçalo Santos, treinador-adjunto do Benfica, e Mário Branco, diretor-geral para o futebol profissional ‘encarnado’, além de Tiago Pinto, analista do Santa Clara, de acordo com a ficha de jogo publicada no sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet.
O clube liderado por Rui Costa considerou hoje que a indignação manifestada veio a “confirmar-se por inteiro” dada a justificação apresentada pelo árbitro Cláudio Pereira, com o relatório do juiz da associação de futebol de Aveiro, tornado público pela comunicação social, a explicar que Durán foi provocado e respondeu com “palavras impercetíveis”, que contribuíram para o conflito que se gerou no final do jogo.
“Como pode o árbitro atribuir esse efeito a palavras que declara não ter percebido? E como pode sustentar essa versão quando as imagens não mostram qualquer agressividade ou gesto provocatório por parte do jogador do Benfica?”, questionam as ‘águias’ em comunicado.
O Benfica exige que o CD da FPF analise o caso “com rigor” e quer que seja sancionada “esta conduta injustificável”.
“Estamos perante mais um episódio de extraordinária criatividade arbitral, que exige uma investigação rigorosa. Depois do caso de Gustavo Correia, em Famalicão, no qual foi demonstrado que o relatório não correspondia aos factos – e o árbitro mentira deliberadamente –, o Benfica não aceitará que um novo relato manifestamente contrariado pela realidade seja tratado com complacência. Esta nova falsidade tem de ser apurada e sancionada com a gravidade que merece”, acrescenta o documento.
Logo após o final da partida nos Açores, fonte oficial do clube confirmou à agência Lusa que o Benfica iria exigir a despenalização do avançado, com o treinador Marco Silva a revelar hoje que Durán está nos convocados para o jogo com o Gil Vicente, dos quartos de final da Taça da Liga, apesar da incerteza sobre a sua utilização.
Além de John Durán e de Luís Fernando, cuja altercação se alastrou a elementos das duas equipas no relvado, o árbitro também expulsou a seguir ao apito final Gonçalo Santos, treinador-adjunto do Benfica, e Mário Branco, diretor-geral para o futebol profissional ‘encarnado’, além de Tiago Pinto, analista do Santa Clara, de acordo com a ficha de jogo publicada no sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) na Internet.