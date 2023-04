Benfica falha final da `Champions` feminina de hóquei

Com algum ‘suspense’ à mistura, a formação espanhola do CP Vila-Sana acabou por ser mais feliz na segunda meia-final, marcando o golo do triunfo a 36 segundos do fim, por Daiana Silva, que abateu a formação das ‘águias’.



Após um início de jogo bastante disputado, em que o Benfica se viu cedo em desvantagem, aos oito minutos, culpa de um golo de Luciana Agudo, as ‘águias’ deram a volta ao ‘texto’, embaladas pela ‘magia’ da capitã Marlene Sousa.



Marlene Sousa fez o empate, após uma jogada coletiva bem delineada por parte das ‘encarnadas’, que se libertaram com o golo e lograram a reviravolta um minuto depois, num contra-ataque concluído novamente pela ‘capitã’ de equipa.



Até ao intervalo a formação do Benfica tomou conta do jogo, e podia ter chegado ao terceiro golo, não fosse o desacerto diante da baliza espanhola, tendo falhado, inclusive, um livre direto, por Cata Flores, no segundo de dois disparos aos ‘ferros’.



Na segunda parte, o Benfica consentiu o 2-2, marcado por Luciana Agudo, e, apesar de ‘empurrado’ pelos adeptos presentes no pavilhão Fidelidade, não conseguiu voltar ao comando do encontro, denotando menos frescura do que na primeira parte.



Marlene Sousa, em dois momentos, não conseguiu fazer o terceiro golo das ‘águias’ e, depois, foi a guarda-redes do Benfica, Maria Vieira, a impedir que as espanholas se adiantassem na partida, defendendo um livre direto de Julieta Fernandez.



Com apenas 36 segundos para jogar, acabou por ser Daiana Silva a resolver, num contra-ataque letal das espanholas, com o Benfica ainda a tentar, sem sucesso, forçar o prolongamento.







Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa



CP Vila-Sana – Benfica, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



1-0, Luciana Agudo, 08 minutos.



1-1, Marlene Sousa, 09.



1-2, Marlene Sousa, 10.



2-2, Luciana Agudo, 36.



3-2, Daiana Silva, 50.



Sob a arbitragem de Massimiliano Carmazzi e Simone Brambilla, as equipas alinharam:



- CP Vila-Sana: Sandra Coelho (gr), Laura Barcons, Julieta Fernandez, Luciana Agudo e Victoria Porta. Jogaram ainda Anna Salvat (gr), Daiana Silva, Valentina Fernandez, Maria Porta e Maria Figuerola.



Treinador: Lluis Rodero.



- Benfica: Maria Vieira (gr), Marlene Sousa, Beatriz Figueiredo, Maria Silva e Raquel Santos. Jogaram ainda Marta Benfeitas (gr), Catalina Flores, Macarena Ramos, Micaela Balmaceda e Inês Severino.



Treinador: Paulo Almeida.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.