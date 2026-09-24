Benfica faz exposição ao CD da FPF por incidentes na visita ao FC Porto

Três dias depois do clássico da sétima jornada do campeonato, as ‘águias’ pediram sanções por situações que consideram “inadmissíveis” e foram observadas durante a partida disputada no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.



O Benfica denunciou o comportamento do banco de suplentes do FC Porto e lembrou os “gestos ofensivos” feitos pelo técnico de equipamentos ‘azul e branco’, António Jardel, na direção do banco ‘encarnado’ aquando dos festejos do golo anotado pelo dinamarquês Victor Froholdt, autor do 2-1.



As ‘águias’ pretendem ainda que o espanhol Gabri Veiga, marcador do primeiro golo dos ‘dragões’, seja castigado por ter arremessado uma garrafa para o banco de suplentes da equipa treinada por Marco Silva.



O Benfica referiu também o “comportamento “provocatório e desrespeitoso” do FC Porto em relação aos adeptos ‘encarnados’ através de músicas e outros elementos de animação no recinto ‘azul e branco’, cuja interdição solicitou.



Na exposição do Benfica consta, por fim, um pedido de esclarecimentos quanto à “licitude e legalidade” de imagens sobre o banco das ‘águias’, que o Porto Canal tem divulgado e que mostram momentos que escaparam à transmissão televisiva do jogo, “com clara probabilidade de uso indevido das mesmas no domínio público”.



O Benfica sofreu a primeira derrota esta época na I Liga no domingo, ao perder na visita ao campeão nacional e líder isolado FC Porto, num encontro em que alinhou em inferioridade numérica desde os 35 minutos, por expulsão com duplo cartão amarelo do francês Clément Lenglet.



Os ‘encarnados’ criticaram o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa, no fim do clássico e chegam à pausa para os compromissos das seleções nacionais no segundo lugar do campeonato, com 16 pontos, cinco abaixo do FC Porto e um acima do Sporting, terceiro classificado, e do Santa Clara, quarto.