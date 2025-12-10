Benfica
Futebol Internacional
Benfica fecha fase de liga da Youth League com triunfo e assegura top- 6
O Benfica fechou hoje a fase de liga da UEFA Youth League de futebol com um triunfo caseiro sobre o Nápoles (3-0) e garantiu o fator casa para os 16 avos de final, na sexta e última jornada.
O quinto triunfo na prova deixou os ‘encarnados’ com 15 pontos e com lugar garantido entre os seis primeiros classificados, situação que vai permitir receber nos 16 avos de final uma das equipas situadas entre os 17.º e 22.º lugares desta fase de liga.
No Seixal, no centro de estágios do clube, Francisco Silva, aos 28 minutos, Gonçalo Oliveira, aos 72, e Duarte Soares, de forma acrobática, aos 78, fizeram os golos do Benfica, vencedor da prova em 2022 e finalista derrotado em 2014, 2017 e 2020.
Para já, os ‘encarnados’ seguem no segundo lugar, com menos um ponto do que o Chelsea, mas podem ainda ser ultrapassados por Real Madrid e Athletic Bilbau.
Já o Nápoles ficou no 25.º posto, com seis pontos, e acabou eliminado.
Além do Benfica, o Sporting também está apurado para os 16 avos de final, ao assegurar um lugar entre os 22 primeiros, enquanto o FC Porto joga ainda hoje para o caminho dos campeões, mas com missão muito complicada na terceira eliminatória, depois de ter perdido a primeira mão por 4-0, na receção aos espanhóis do Betis.
No Seixal, no centro de estágios do clube, Francisco Silva, aos 28 minutos, Gonçalo Oliveira, aos 72, e Duarte Soares, de forma acrobática, aos 78, fizeram os golos do Benfica, vencedor da prova em 2022 e finalista derrotado em 2014, 2017 e 2020.
Para já, os ‘encarnados’ seguem no segundo lugar, com menos um ponto do que o Chelsea, mas podem ainda ser ultrapassados por Real Madrid e Athletic Bilbau.
Já o Nápoles ficou no 25.º posto, com seis pontos, e acabou eliminado.
Além do Benfica, o Sporting também está apurado para os 16 avos de final, ao assegurar um lugar entre os 22 primeiros, enquanto o FC Porto joga ainda hoje para o caminho dos campeões, mas com missão muito complicada na terceira eliminatória, depois de ter perdido a primeira mão por 4-0, na receção aos espanhóis do Betis.