Benfica. Florentino Luís reintegrado nos treinos

O Benfica entra em campo no próximo sábado, na cidade de Charlotte, para defrontar o Chelsea nos oitavos de final do Mundial de Clubes depois de ter vencido o grupo C, à frente do Bayern de Munique.





No treino desta quinta-feira, em Tampa, no Estado da Florida, o Benfica já teve Florentino com a equipa depois de uma lesão no ombro que o retirou das partidas frente aos bávaros e ao Auckland City.





Renato Sanches, titular no último jogo, ficou no ginásio, em gestão de esforço. Depois da fase de grupos, os encarnados vão iniciar a fase a eliminar da prova da FIFA que está a ser disputada nos Estados Unidos. O adversário será o Chelsea, que ficou no segundo lugar do Grupo D, atrás do Flamengo.