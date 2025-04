Benfica fora da final da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins

Em Barcelona, a equipa do Palau i Plegamans, a jogar a final a quatro em casa, marcou por intermédio de Carla Fontdeglòria (19 minutos), Laura Puigdueta (42, de penálti) e um 'hat-trick' de Aina Florenza (22, 48 e 49) enquanto Maria Sofia Silva (20) e Aimée Blackman (46) anotaram os tentos do Benfica, que ao intervalo já perdia por 2-1.



O Palau i Plegamans garantiu a presença na final e vai defrontar as também espanholas do Gijón, que, com dois golos da portuguesa Ana Catarina Ferreira, ganharam por 5-4 às compatriotas do Esneca Fraga, detentoras do troféu, no outro encontro das meias-finais.



O Benfica procurava chegar à final da competição que venceu apenas um vez, em 2014/15, o único título conseguido por uma equipa lusa, com as restantes edições todas vencidas por formações espanholas, com Voltregà e Gijón a liderarem, com seis cetros cada.