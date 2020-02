Benfica. Gabriel vai falhar partida com o FC Porto

Depois de falhar a partida frente ao FC Porto por lesão, Gabriel vai voltar a falhar o Clássico, que vai ser jogado este sábado, às 20h30. O jogador do Benfica não vai estar no Dragão por problemas de visão e está fora das opções de Bruno Lage.





O jogador brasileiro tem sido uma das principais apostas do técnico encarnado esta temporada. Gabriel disputou 24 partidas esta temporada e marcou dois golos, dando um a marcar.





FC Porto e Benfica jogam este sábado a partida da jornada 20, num confronto entre os dois primeiros classificados. A equipa da Luz é líder do campeonato com 54 pontos, com o FC Porto a seguir, com 47 pontos, menos sete que o atual campeão nacional.





A partida tem início às 20h30, no Estádio do Dragão e terá arbitragem de Artur Soares. Tiago Martins vai estar no VAR.