Benfica ganha vantagem sobre o Torreense na final da Taça Revelação

Os benfiquistas foram a melhor equipa na primeira parte e conseguiram materializar esse domínio com a obtenção de dois golos antes do intervalo, sendo que o primeiro surgiu logo aos seis minutos, por intermédio de Olívio Tomé, atacante que aproveitou uma confusão no interior da área para rematar junto ao poste direito.



A equipa de Torres Vedras não conseguiu sacudir a pressão e, aos 37, o guardião Silas Bjerre foi batido pela segunda vez. O dinamarquês ainda travou um primeiro remate de Leandro Martins, mas, na recarga, já não conseguiu impedir que Jelani Trevisan encostasse para o 2-0.



O Torreense pode agradecer ao seu guarda-redes por não ter chegado ao intervalo com uma desvantagem maior, já que o Benfica beneficiou, aos 41 minutos, de um penálti, mas o capitão Gonçalo Moreira permitiu a defesa de Silas Bjerre.



Na segunda parte, depois de ter sido dominado nos primeiros 45 minutos, o campeão da Liga Revelação reagiu na tentativa de chegar ao golo, mas sem efeitos práticos nas vezes em que se aproximou da baliza do guarda-redes benfiquista Diogo Ferreira.



Apesar de o encontro ter sido mais equilibrado neste período, os lances mais perigosos continuaram a pertencer ao ataque das ‘águias’, que só não aumentaram a vantagem devido às intervenções do guardião do Torreense e ao desacerto dos seus atacantes na finalização.



A segunda mão da final da Taça Revelação está marcada para sábado, às 16:00, no Campo Manuel Marques, em Torres Vedras.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica – Torreense, 2-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Olívio Tomé, 06 minutos.



2-0, Jelani Trevisan, 37.



Equipas:



- Benfica: Diogo Ferreira, Kevin Pinto, Gonçalo Oliveira, Rui Silva, Leandro Martins (Vladimir Mendes, 87), André Gomes (Tiago Freitas, 58), Tomás Cruz, Eduardo Fernandes (Rodrigo Rêgo, 58), Gustavo Ferreira, Jelani Trevisan (Francisco Silva, 58) e Olívio Tomé (Peter Edokpolor, 65).



(Suplentes: Alexander Sandahl, Guilherme Peixoto, Guilherme Gaspar, Vladimir Mendes, Martim Ferreira, Rodrigo Rêgo, Tiago Freitas, Francisco Silva, Karel Mustmaa, Peter Edokpolor, Michée Ndembi e Guilherme Afonso).



Treinador: Vítor Vinha.



- Torreense: Silas Bjerre, Danilo Ferreira (Mateus Levi, 62), Guilherme Queda, Pedro Prado, Bernardo Antunes, Vasco Sousa, André Simões (Gustavo Rijo, 76), Gonçalo Cascalheira (Caio Silva, 45), David Kaiki (Rodrigo Guerreiro, 45), Arielson e Tomás Marques (Tiago Sarrazina, 72).



(Suplentes: Eduardo Esteves, Johan Bengtsson, Rodrigo Guerreiro, Gonçalo Monteiro, Caio Silva, Afonso Correia, Gustavo Rijo, Mateus Medeiro, Tiago Sarrazina e Mateus Levi).



Treinador: Luís Tralhão.



Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilo Ferreira (39) e André Gomes (46).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.