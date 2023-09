Benfica garante final da Supertaça feminina ao vencer Sporting de Braga nos penáltis

A guarda-redes Lena Pauels foi decisiva na partida da meia-final ao defender dois remates no desempate por castigos máximos, num encontro que o Benfica perdia ao intervalo, por 3-1, depois de se ter colocado a vencer aos três minutos com um golo de Marie Alidou, mas permitindo a reviravolta da formação minhota ainda no primeiro tempo.



Apesar do ascendente das ‘águias’ nos primeiros 20 minutos do encontro, as bracarenses conseguiram repor, aos 21, a igualdade numa grande penalidade muito contestada pelas benfiquistas. Imune aos protestos, Sissi não vacilou e fez o 1-1, de castigo máximo.



O golo galvanizou o Sporting de Braga que, depois de dois sérios avisos de Caroline Kehrer, que pôs à prova a atenção de Lena Pauels, aproveitou um erro da guarda-redes para operar a reviravolta no marcador, aos 25 minutos.



Em desvantagem, o Benfica foi em busca do golo, mas o discernimento das jogadoras não foi o desejado no momento da finalização.



Ao invés, na baliza contrária, antes do intervalo, as bracarenses voltaram a fazer ‘estragos’, aos 45+2 minutos, quando Caroline Kehrer cruzou na direita para o cabeceamento certeiro de Peace Efih para o 3-1.



No segundo tempo, o Benfica dispôs de uma grande penalidade, aos 60 minutos, mas Kika Nazareth viu Patrícia Morais defender o remate.



Só aos 77 minutos, as águias reduziram para 3-2 por intermédio de Andréa Falcón, num golo que motivou a equipa benfiquista, que, aos 81, fez o empate (3-3), por Kika Nazareth, levando o desfecho da eliminatória para o desempate por grandes penalidades.



Nesse particular, as ‘águias’ foram 100% eficazes, em contraste com o Sporting de Braga, e venceram por 4-2, garantindo uma vaga na final da Supertaça, que está marcada para 13 de setembro, no Estado Municipal de Aveiro.



O Benfica, que venceu o troféu na época passada, fica agora à espera do adversário na final, que sairá do embate entre o Famalicão e o Sporting, domingo, às 15:00.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica – Sporting de Braga, 3-3 (4-2 após desempate por grandes penalidades)



Ao intervalo: 1-3



Marcadores:



1-0, Marie Alidou, três minutos.



1-1, Sissi, 21 (grande penalidade).



1-2, Caroline Kehrer, 25.



1-3, Peace Efih, 45+2.



2-3, Andrea Falcón, 77.



3-3, Kika Nazareth, 81.



Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-0, Caroline Kehrer (defesa da guarda-redes).



1-0, Carole Costa.



1-0, Vitória Almeida (defesa da guarda-redes).



2-0, Marie Alidou.



2-1, Jolina Amani.



3-1, Laís Araújo.



3-2, Leah Lewis.



4-2, Christy Ucheibe.







Equipas:



- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado, Ana Seiça (Laís Araújo, 66), Carole Costa, Lúcia Alves (Andrea Falcón, 66), Marie Alidou, Kika Nazareth, Andreia Faria, Anna Gasper, Marta Cintra (Andreia Norton, 66) e Nycole Raysla (Christy Ucheibe, 84).



(Suplentes: Carolina Vilão, Sílvia Rebelo, Paige Almendariz, Christy Ucheibe, Andreia Norton, Andrea Falcón, Daniela Santos, Laís Araújo e Beatriz Nogueira).



Treinadora: Filipa Patão.



- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Melisa Hasanbegovic, Leah Lewis, Carlyn Baldwyn, Dolores Silva (Leonor Miller, 57), Jolina Amani, Ana Rute, Peace Efih (Mylena, 72), Caroline Kehrer, Carolina Mendes (Vitória Almeida, 66) e Sissi (Tânia Rodrigues, 66).



(Suplentes: Aline Lima, Leonor Miller, Carolina Rocha, Vitória Almeida, Tânia Rodrigues, Bia Meio-Metro, Madalena Marau, Vânia Duarte e Mylena).



Treinador: Tomás Tengarrinha.



Árbitra: Filipa Cunha (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lúcia Alves (20), Leonor Miller (61), Kika Nazareth (83) e Patrícia Morais (89).



Assistência: Cerca de 1000 espetadores.