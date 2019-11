Benfica goleado pelos italianos do Pesaro Calcio na Liga dos Campeões de futsal

Na abertura do denominado ‘grupo da morte’, que conta ainda com o anfitrião Kairat Almaty e os espanhóis do El Pozo Murcia, marcou primeiro o Pesaro Calcio, pelo argentino Cristián Boruto, aos 12 minutos, a passe de Marcelinho.



Ainda antes do intervalo, após várias tentativas que esbarraram quase sempre no ‘muro’ erguido pelo guarda-redes Michel Miarelli na baliza do Pesaro, o Benfica dispôs de uma ocasião para marcar por Bruno Coelho, mas o remate da marca de grande penalidade foi ao poste.



Na segunda parte, entrou melhor a formação italiana, mais rematadora, mas foi o Benfica a conseguir sacudir a pressão e a empatar pelo brasileiro naturalizado russo Robinho, aos 30, a passe do guarda-redes André Sousa, com os ‘encarnados’ a jogar de 5 para 4.



O empate subsistiu poucos minutos, dado que Mauro Canal, aos 34, voltou a colocar a formação italiana do Pesaro em vantagem, numa jogada em que Marcelinho voltou a estar em evidência ao ser o autor do último passe para o marcador do golo.



O pesadelo benfiquista começou a ganhar forma com novo golo do argentino Pablo Taborda, aos 38 minutos, com um remate para a baliza deserta, numa altura em que a formação portuguesa estava a jogar com guarda-redes avançado.



No último minuto do encontro, o Pesaro, em 30 segundos, deu expressão de goleada ao resultado com a obtenção de mais dois golos, por Marcelinho e Taborda e desferiu um rude golpe nas aspirações do Benfica passar à ‘final four’.



O Benfica defronta na sexta-feira os espanhóis do El Pozo Murcia e encerra a ronda de Elite de acesso à ‘final four’ da Liga dos Campeões no domingo frente à formação anfitriã do Kairat Almaty.