Benfica goleia Al Nassr no Algarve

Jogo disputado no Estádio Algarve.



Benfica -- Al Nassr, 4-1.



Ao intervalo: 3-1.



Marcadores:



1-0, Di María, 23 minutos.



2-0, Gonçalo Ramos, 31.



3-0, Gonçalo Ramos, 38.



3-1, Khaled, 42.



4-1, Schjelderup, 68.





Equipas:



- Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Morato, Jurásek, João Neves, Kökçü, Rafa, Di María, Neres e Gonçalo Ramos. Jogaram ainda: Samuel Soares, João Victor, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Schjelderup e Musa.



Treinador: Roger Schmidt.



- Al Nassr: Nawaf, Sultan, Al Amri, Al Ajami, Konan, Khaibari, Brozovic, Khaled, Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo. Jogaram ainda: Mishari, Al-Sulayhem, Abdulfattah Adam e Ali Hasan.



Treinador: Luís Castro.





Árbitro: Flávio Duarte (Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Talisca (55).



Assistência: Cerca de 20.000 espetadores.

c/ Lusa









O Benfica foi superior ao Al Nassr e acabou por golear por 4-1, no Estádio Algarve, em partida do Troféu do Algarve.Com uma primeira parte de luxo, o Benfica vencia por 3-1 ao intervalo. No segundo tempo, a equipa de Ronaldo reagiu, embora de forma insuficiente à pressão da equipa lisboeta.Este é o terceiro triunfo em três encontros da pré-época. Sexta-feira segue-se o Celta de Vigo para o mesmo torneio.