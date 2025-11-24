Benfica goleia Araz e adianta-se nos oitavos da Liga dos Campeões de futsal

Em Baku, os campeões nacionais chegaram ao intervalo a ganhar por 4-0, com golos de Pany Varela (minuto 12), dos brasileiros Arthur (14) e Diego Nunes (16) e de Kutchy (15).



Na etapa complementar, Arthur selou o ‘hat-trick’ (22 e 36 minutos) e Pany Varela ‘bisou’ (32), num marcador dilatado pelos também brasileiros Jacaré (30) e Higor de Souza (39), que coloca as ‘águias’ com presença quase assegurada entre os oito finalistas da prova.



Benfica e Araz voltarão a encontrar-se em 05 de dezembro, em Lisboa, e o vencedor da eliminatória vai encarar nos ‘quartos’ o Sporting, outro dos representantes portugueses e campeão europeu em 2018/19 e 2020/21, ou o AEK Atenas, adversários hoje na Grécia.



Em 2025/26, a Liga dos Campeões adotou um novo formato e passou a ter ‘oitavos’, que integram 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e antecedem os ‘quartos’, também disputados a duas mãos e nos quais serão definidos os participantes na final a quatro, a decorrer de 08 a 10 maio de 2026, em Pesaro, em Itália.



Na primeira fase, o Benfica, vencedor em 2009/10, dominou o Grupo 3 do caminho A, ao somar nove pontos em outros tantos possíveis, à frente dos também apurados Riga e St. Andrews e do Loznica, que foi afastado, enquanto o Araz venceu a ‘poule’ 7 do trajeto B, com sete, logo acima de Tigers Roermond, United Galati e Differdange, todos eliminados.



