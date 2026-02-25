Benfica goleia AZ Alkmaar e avança para os quartos da Youth League

Francisco Silva foi o protagonista no relvado do Benfica Campus ao apontar três golos, todos nos primeiros 45 minutos da partida, o que permitiu aos ‘encarnados’ saírem para intervalo já com um confortável 4-1.



Além do ‘hat-trick’ do avançado - aos 02, 24 e 38 minutos - Jaden Umeh ampliou para o conjunto benfiquista aos 20 e na segunda parte Gonçalo Moreira e Miguel Figueiredo estabeleceram a meia dúzia de golos. No lado oposto, o emblema dos Países Baixos limitou-se a atenuar a desvantagem com um ‘bis’ de Kóvacs, aos minutos 27 e 75.



O Benfica está, assim, nos quartos de final da prova, a fase mais adiantada que alcançou desde que, em 2021/22, arrecadou o primeiro título – e atualmente o único – na competição, com um claro 6-0 ao Salzburgo. Desde então, não passou da fase de grupos em 2022/23 e 2023/24 e dos 16 avos de final na época transata.



A vitória foi encaminhada por uma entrada em jogo retumbante das ‘águias’, que abriram a contagem aos dois minutos de jogo graças a um cabeceamento forte de Francisco Silva, correspondendo a cruzamento preciso de Federico Coletta pela direita.



A boa entrada do Benfica teve continuidade nos minutos seguintes e essa superioridade materializou-se aos 20 minutos, quando Jaden Umeh surgiu, de forma oportuna, a atirar de primeira, no interior da área, correspondendo a cruzamento tirado por Daniel Banjaqui, novamente pela ala direita.



Os encarnados mantinham o bom momento na partida e voltaram a marcar aos 24 minutos, contando uma recarga de Francisco Silva a uma defesa incompleta de Schipper, guardião neerlandês.



Após 25 minutos iniciais de domínio acentuado do Benfica, o AZ Alkmaar conseguiu afastar alguma pressão e entrou na discussão do resultado, tirando proveito de um penálti cometido por João Fonseca sobre Kóvacs, aos 28 minutos de jogo.



O golo apontado pelos neerlandeses, vencedores da competição em 2022/2023, constituiu uma exceção a um primeiro tempo dominado pelo Benfica, que já perto do intervalo chegou a números de goleada com o quarto golo do coletivo e terceiro da conta pessoal de Francisco Silva, bem posicionado na área a aproveitar um ressalto proveniente da defesa adversária.



A formação portuguesa voltou a entrar melhor na segunda parte e estabeleceu o 5-1 através de um cabeceamento de Gonçalo Moreira, na passada, aos 58 minutos, no seguimento de uma iniciativa individual de Jaden Umeh pelo lado esquerdo.



O resultado já era robusto, mas o Benfica não deu mostras de abrandar e aos 65 minutos, a partir de um canto bem trabalhado, João Fonseca antecipou-se à defesa do AZ Alkmaar e serviu Miguel Figueiredo que, também de cabeça, apareceu ao segundo poste a assinar a meia dúzia de golos.



Na parte final e com o triunfo assegurado para as ‘águias’, o AZ Alkmaar conseguiu voltar a marcar aos 75’, por Kóvacs, mas não colocou em casa o triunfo benfiquista, com uma prestação dominante e uma merecida goleada.



Desta forma, o Benfica está presente nos quartos de final da Youth League, agendados para 18 de março, fase na qual defrontarão os italianos do Inter de Milão, que afastaram de prova os espanhóis do Betis.







Jogo disputado no campo n.º 1 do Benfica Campus, no Seixal



Benfica – AZ Alkmaar, 6-2



Ao intervalo: 4-1



Marcadores:



1-0, Francisco Silva, 02 minutos.



2-0, Jaden Umeh, 20.



3-0, Francisco Silva, 24.



3-1, Bendegúz Kóvcs, 27 (grande penalidade).



4-1, Francisco Silva, 38.



5-1, Gonçalo Moreira, 58.



6-1, Miguel Figueiredo, 65.



6-2, Benegúz Kóvacs, 75.



Equipas:



- Benfica: Leonardo Lopes, Daniel Banjaqui, João Fonseca, Gonçalo Oliveira (Rui Silva, 77), Nilson Semedo, Rafael Quintas, (Gil Neves, 71), Miguel Figueiredo (Steven Manuel, 77), Federico Coletta (João Afonso, 71), Gonçalo Moreira, Jaden Umeh e Francisco Silva (Tomás Soares, 71).



(Suplentes: Filippo Gaidão, Duarte Soares, Rui Silva, Mauro Furtado, Gil Neves, João Afonso, Stevan Manuel, Gustavo Ferreira e Tomás Soares).



Treinador: Vítor Vinha.



- AZ Alkmaar: Jur Schipper, Sijbrands, Budko (Ouaziz, 76), van Ouytsel, Carrilho (Zekri, 87), Wassim Bouziane (Hellings, 76), Tycho de Wit (Groot, 87), Saviola Simons (Aken, 62), Natali, Hessel de Wit e Bendegúz Kovacs.



(Suplentes: Homan, Aken, de Jong, Adjedj, Ouaziz, Johannessen, Hellings, Groot e Zekri).



Treinador: Michael van Zijtveld.



Árbitro: Antoni Bandic (Bósnia e Herzegovina).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Daniel Banjaqui (10), Bendegúz Kóvacs (17), João Fonseca (26), Sijbrands (33), Gonçalo Moreira (40), Tycho de Wit (45) e Ouaziz (89).



Assistência: cerca de 550 espetadores.