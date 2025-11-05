Benfica
Futebol Internacional
Benfica goleia Bayern Leverkusen para a Youth League
O Benfica goleou hoje os alemães do Bayer Leverkusen, por 5-0, no Seixal, para a quarta jornada da Youth League de futebol, e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar da calcificação da fase liga da prova.
Para a história do jogo que a formação ‘encarnada’ dominou e até podia ter registado um resultado ainda mais volumoso ficam os golos de Gonçalo Moreira, aos nove e 40 minutos, Francisco Silva, 42, Eduardo Fernandes, 48, e Gil Neves, 55.
O Benfica, que vinha de uma derrota pesada por 5-2 na ronda anterior em casa do Chelsea, deu uma boa resposta frente à equipa alemã e regressou aos triunfos expressivos, após as goleadas frente a Qarabag (7-1) e Newcastle (5-1).
O Benfica segue provisoriamente no quarto lugar da Youth League, com nove pontos, a três do líder Chelsea e do ‘vice’ Real Madrid, ambos com 12, enquanto o Bayer Leverkusen caiu para 15.º, com sete.
