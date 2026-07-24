Benfica goleia Belenenses em jogo particular no Estádio da Luz

No terceiro encontro de preparação aberto ao público e o primeiro da nova temporada no Estádio da Luz, os ‘encarnados’ dominaram com naturalidade o primeiro tempo, impulsionados por um golo madrugador de Anísio Cabral, aos dois minutos, com resposta do Belenenses, que igualou por Bruninho, aos 33.



A equipa da casa, porém, já vencia por 3-1 ao intervalo graças aos golos de Ivanovic, aos 38, de penálti, e Prestianni, aos 45, tendo, após o reatamento, imposto números de goleada com as finalizações do estreante Jhon Durán, aos 54 minutos, e de Prestianni, que 'bisou', aos 55.



O terceiro classificado na edição 2025/26 da I Liga, que recebe os suíços do St. Gallen na quinta-feira, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa, voltou aos triunfos após já ter vencido o Estrela da Amadora (5-2) e os espanhóis do Villarreal (2-0), na preparação para a nova temporada, além de ter somado um empate 2-2 com o Caldas e duas derrotas, com os brasileiros do Flamengo (2-1), em jogo de preparação, e, na véspera, com o St. Gallen (2-1), na estreia oficial na temporada.



Na ‘ressaca’ ao desaire europeu, Marco Silva já contou com dois dos futebolistas presentes no Mundial2026 – Dedic e Tomás Araújo – e remodelou todo o 'onze' titular que havia apresentado 24 horas antes.



Apesar das muitas alterações implementadas, os ‘encarnados’ entraram eficazes e, em menos de minuto e meio, já celebravam o primeiro golo, conseguido a partir do envolvimento de José Neto na área contrária para servir Anísio Cabral, que se encontrava livre de marcação.



Após o golo inaugural, o Benfica dispôs de uma boa sequência de remates durante os primeiros 20 minutos, com o mais perigoso a pertencer a Prestianni e a passar pouco ao lado da baliza dos ‘azuis' do Restelo, que foram ganhando confiança com o decorrer da primeira etapa.



O Belenenses reagiu e materializou a igualdade aos 33 minutos, tirando proveito de um erro de Rui Silva, que falhou uma interceção e permitiu que Bruninho se isolasse e ultrapassasse Samuel Soares para o 1-1.



Porém, antes do intervalo os ‘encarnados’ retomaram o comando com dois golos: Ivanovic, de grande penalidade, aos 38 minutos, e Prestianni, aos 45, aproveitando um erro adversário.



A formação benfiquista voltou do intervalo com quatro alterações, entre as quais a estreia do avançado Jhon Durán, que poucos dias após a sua chegada a Portugal aproveitou para mostrar serviço.



Na estreia, o colombiano rubricou um golo e uma assistência em menos de um minuto, tendo aos 54 minutos atirado certeiro na pequena área e, no minuto seguinte, punido um erro da defesa do Belenenses para servir Prestianni, que 'bisou' e sentenciou a partida.







Jogo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Belenenses, 5-1.



Ao intervalo: 3-1.



Marcadores:



1-0, Anísio Cabral, 02 minutos.



1-1, Bruninho, 33.



2-1, Ivanovic, 38 (grande penalidade).



3-1, Prestianni, 45.



4-1, Durán, 54.



5-1, Prestianni, 55.







Equipas:



- Benfica: Samuel Soares, Dedic, Tomás Araújo, Rui Silva, José Neto, Barrenechea, Gonçalo Moreira, João Rego, Prestianni, Ivanovic e Anísio Cabral. Jogaram ainda: Diogo Ferreira, Gabriel Índio, João Capucho, Francisco Bernardes, João Fonseca, Daniel Banjaqui, Olívio Tomé, Rafael Quintas e Durán.



Treinador: Marco Silva.



- Belenenses: Diego Riechelmann, Nuno Tomás, Cesinha, Afonso Afonso, Miguel Bandarra, Tiago Morgado, Diogo Leitão, Evandro Barros, Tiago Moninhas, Bruninho e Ricardo Fevereiro. Jogaram ainda: Guilherme Oliveira, Juan Herrera, João Lucas, Afonso Pinto, David Monteiro, Diogo Maria, Martim Correia, Luís Caica e João Simões.



Treinador: Gonçalo Brandão.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: cerca de 18.000 espetadores.



