Benfica goleia Damaiense e reforça liderança da Liga feminina

No Estádio Algarve, casa empresta do conjunto da Damaia, Carole Costa, aos 18 minutos, de grande penalidade, Diana Silva, aos 55, Pauleta, aos 62, e a suplente Rakel Engesvik, aos 85, apontaram os tentos das ‘encarnadas’.



O Benfica continua, assim, invicto, com 10 vitórias e dois empates, para um total de 32 pontos, provisoriamente mais 10 do que o Sporting, segunda classificado, que se desloca ainda hoje ao reduto do Valadares, quarto, com 18.



Por seu lado, o Damaiense, que somou o 11.º jogo consecutivo sem ganhar, depois do solitário triunfo em Braga na primeira jornada (2-1), manteve-se com seis pontos, no 10.º e último lugar.