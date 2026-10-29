Benfica
Futebol Nacional
Benfica goleia Gil Vicente e segue para a Final Four da Taça da Liga
O Benfica venceu por 4-1 na receção ao Gil Vicente e carimbou a passagem às meias-finais da prova. As águias defrontam o FC Porto a 5 de janeiro.
No Estádio da Luz, o Benfica, recordistas de títulos na Taça da Liga, impôs-se com 'bis' de Lukebakio e golos de Sudakov e Jhon Durán. Andreas Lausen, do Gil Vicente, reduziu aos 56 minutos.
Nas meias-finais, em Leiria, os encarnados encontram o FC Porto, que na última quarta-feira bateu o Académico de Viseu, por 1-0.
Nas meias-finais, em Leiria, os encarnados encontram o FC Porto, que na última quarta-feira bateu o Académico de Viseu, por 1-0.
(Com Lusa)