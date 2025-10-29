Benfica goleia Loznica-Grad na Ronda Principal da Liga dos Campeões de futsal

No Tal-Qroqq University Sports Hall, em Gzira, Malta, os remates certeiros de Kutchy (dois minutos), Diego Nunes (14), Higor de Souza (15) e Afonso Jesus (20) deixaram a partida muito bem encaminhada para as ‘águias’.



No segundo tempo, o Benfica não abrandou e continuou a carregar sobre o opoente, com Arthur e Raúl Moreira (ambos aos 22), André Coelho (28), Silvestre Ferreira (35) e Kutchy (29), uma vez mais, a fazerem os restantes tentos do clube lisboeta.



Na quinta-feira, os ‘encarnados’ medem forças com os letões do Riga, seguindo-se, no sábado, o duelo com os anfitriões malteses do Luxol St. Andrews.



Os três primeiros de cada um dos agrupamentos segue para os oitavos de final, com sorteio a realizar-se em 06 de novembro e os jogos em 24 de novembro e 06 de dezembro.



Os ’quartos’ realizam-se igualmente em duas mãos, em 23 de fevereiro e 06 de março de 2026, com os vencedores a rumarem à ‘final four’, em 07 ou 08 ou em 09 ou 10 de maio.