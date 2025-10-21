Liga dos Campeões
Futebol Internacional
Benfica goleia Newcastle por 5-1 para a Youth League
O Benfica goleou hoje por 5-1 em Newcastle, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Youth League, subindo ao quinto lugar provisório da prova que replica parcialmente o modelo da Liga dos Campeões de futebol.
O avançado Eduardo Fernandes foi o principal responsável pela goleada, ao concretizar um 'hat-trick', aos 35, 68 e 90+3 minutos, tendo também contribuído para o triunfo volumoso em Inglaterra o avançado Francisco Silva, aos 57, e o médio Gonçalo Moreira, aos 77, enquanto Joe Brayson marcou o golo solitário no Newcastle.
A vitória da equipa portuguesa poderia ter sido mais dilatada se Gonçalo Moreira não tivesse permitido a defesa ao guarda-redes dos 'magpies', George Mair, na marcação de uma grande penalidade, aos 54 minutos.
O Benfica, que goleou na estreia o Qarabag, por 7-1, e foi derrotado depois pelo Chelsea, por 5-2, procura conquistar a Youth League pela segunda vez, depois do êxito em 2021/22. O FC Porto, que não está a disputar a edição de 2025/26, também venceu a competição uma vez, em 2018/19.
A vitória da equipa portuguesa poderia ter sido mais dilatada se Gonçalo Moreira não tivesse permitido a defesa ao guarda-redes dos 'magpies', George Mair, na marcação de uma grande penalidade, aos 54 minutos.
O Benfica, que goleou na estreia o Qarabag, por 7-1, e foi derrotado depois pelo Chelsea, por 5-2, procura conquistar a Youth League pela segunda vez, depois do êxito em 2021/22. O FC Porto, que não está a disputar a edição de 2025/26, também venceu a competição uma vez, em 2018/19.