Benfica goleia Nun`Álvares e é finalista da Taça de Portugal de futsal

No Pavilhão Multiusos de Gondomar, o finalista vencido da última edição garantiu novo acesso à derradeira partida, no domingo, às 18:30, onde irá defrontar o vencedor do duelo entre Ferreira do Zêzere e Sporting, que se disputa hoje, no mesmo recinto, a partir das 21:00.



Os golos das 'águias' foram apontados por Jacaré, aos dois minutos, André Coelho, aos oito e aos 23, Raúl Moreira, aos 20, e Diogo Almeida, aos 33.



Após vencer o Leões de Porto Salvo na quarta-feira (6-3), o Benfica voltou a dar uma resposta veemente na procura pelo troféu que foge ao conjunto campeão nacional desde 2022/23 e adiantou-se no marcador logo à primeira oportunidade de golo.



Ao segundo minuto, Raúl Moreira segurou bem a bola para a entrada de Jacaré, que, em zona frontal, atirou a contar.



Em jogo de sentido único, os comandados de Cassiano Klein ampliaram com naturalidade a vantagem seis minutos depois, a partir de um remate de longa distância por parte de André Coelho, que surpreendeu o guarda-redes Ervilha pela potência e colocação.



Aos 17 minutos, o benfiquista Arthur viu cartão vermelho direto por atingir, com o cotovelo, Pelé Romão, ficando assim impedido de disputar a final de domingo, numa altura do jogo em que o conjunto do Fafe conseguiu ter algum fulgor e poderia até ter reduzido a desvantagem.



Ainda assim, imediatamente antes do intervalo, o Benfica ainda chegou ao terceiro tento, através de uma reposição de bola estudada pela esquerda, com Higor a pisar o esférico para a chegada de Raúl Moreira, que, vindo de trás, atirou cruzado.



No terceiro minuto da metade complementar, as 'águias' chegaram ao 4-0, com André Coelho a 'bisar', num lance em que apenas teve de encostar, perante o notável trabalho individual de Lúcio Rocha pela direita, uma arrancada que deixou para trás vários adversários antes da assistência.



Até ao término, ainda houve tempo para um quinto e último golo, numa perda de bola do Nun'Álvares em 'cinco para quatro', que deixou Diogo Almeida com a baliza descoberta para o golo, na estreia a marcar do jovem jogador, de 18 anos, pela equipa principal do Benfica, aos 33 minutos.







Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.



Nun'Álvares - Benfica, 0-5.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Jacaré, 02 minutos.



0-2, André Coelho, 08.



0-3, Raúl Moreira, 20.



0-4, André Coelho, 23.



0-5, Diogo Almeida, 33.



Equipas:



- Nun'Álvares: Ervilha, Rodrigo Rego, Mimi, Zé João e Pelé Romão. Jogaram ainda Sérgio Ribeiro, Luís Paulo, Diogo Dias, Ricardo Cunha, Rafinha, Rúben Castro e Guilherme Lapa.



Treinador: Hugo Oliveira.



- Benfica: André Correia, Silvestre Ferreira, Raúl Moreira, Peléh e Jacaré. Jogaram ainda Afonso Jesus, Lúcio Rocha, André Coelho, Higor, Arthur, Eduardo Tchuda, Pany Varela, Diogo Almeida, Carlos Monteiro e Diogo Carrera.



Treinador: Cassiano Klein.







Árbitros: Filipe Duarte e Gustavo Pereira.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guilherme Lapa (28). Cartão vermelho para Arthur (17).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.