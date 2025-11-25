Benfica
Futebol Internacional
Benfica goleou Ajax e selou apuramento para os 16 avos da Youth League
O Benfica goleou por 4-0 o Ajax, nos arredores de Amesterdão, nos Países Baixos, para a quinta e penúltima jornada da fase liga da Youth League de futebol, e selou o apuramento para os 16 avos de final da prova.
No Complexo Desportivo de Toekomst, e sem o goleador Gonçalo Moreira, por limite de jogadores nascidos em 2006, o Benfica entrou forte e a dominar por completo o Ajax e chegou à vantagem aos nove minutos por João Afonso, de cabeça, após cruzamento do italiano Federico Coletta.
A formação ‘encarnada’ dilatou a vantagem para 2-0 por Francisco Silva, aos 20 minutos, assistido para as costas dos defesas por Tiago Freitas, e chegou aos 3-0 por Eduardo Fernandes, aos 25, com novo cruzamento de Coletta para a área.
O Ajax só sacudiu a pressão após o terceiro golo do Benfica, que levantou um pouco o pé do acelerador ofensivo, e surgiu com mais perigo junto da baliza defendida por Diogo Ferreira, que ganhou todos os duelos com os atacantes da equipa neerlandesa.
Na segunda parte, o Benfica elevou para 4-0 com um chapéu de Gustavo Ferreira, aos 73 minutos, e fechou as contas da quarta goleada, antes de receber o Nápoles, para a sexta e última jornada, em 10 de dezembro.
O Benfica, que perdeu apenas um jogo em casa dos ingleses do Chelsea (5-2), somou mais três pontos com goleada frente ao Ajax (4-0), que juntou aos triunfos expressivos perante Qarabag (7-1), Newcastle (5-1) e Bayer Leverkusen (5-0).
O Benfica segue, à condição, na terceira posição da classificação da Youth League, com 12 pontos, atrás de Chelsea e Atlethic, mas ainda pode ser ultrapassado por Real Madrid, Atlético de Madrid e Club Brugge, que na quarta-feira defronta o Sporting.
A formação ‘encarnada’ dilatou a vantagem para 2-0 por Francisco Silva, aos 20 minutos, assistido para as costas dos defesas por Tiago Freitas, e chegou aos 3-0 por Eduardo Fernandes, aos 25, com novo cruzamento de Coletta para a área.
O Ajax só sacudiu a pressão após o terceiro golo do Benfica, que levantou um pouco o pé do acelerador ofensivo, e surgiu com mais perigo junto da baliza defendida por Diogo Ferreira, que ganhou todos os duelos com os atacantes da equipa neerlandesa.
Na segunda parte, o Benfica elevou para 4-0 com um chapéu de Gustavo Ferreira, aos 73 minutos, e fechou as contas da quarta goleada, antes de receber o Nápoles, para a sexta e última jornada, em 10 de dezembro.
O Benfica, que perdeu apenas um jogo em casa dos ingleses do Chelsea (5-2), somou mais três pontos com goleada frente ao Ajax (4-0), que juntou aos triunfos expressivos perante Qarabag (7-1), Newcastle (5-1) e Bayer Leverkusen (5-0).
O Benfica segue, à condição, na terceira posição da classificação da Youth League, com 12 pontos, atrás de Chelsea e Atlethic, mas ainda pode ser ultrapassado por Real Madrid, Atlético de Madrid e Club Brugge, que na quarta-feira defronta o Sporting.