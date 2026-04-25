Benfica hexacampeão nacional feminino de futebol ao vencer em Braga
O Benfica sagrou-se hexacampeão nacional feminino de futebol, ao vencer no reduto do Sporting de Braga por 3-1, em encontro da 16.ª e antepenúltima jornada da prova.
Nycole Raysla (cinco minutos), Diana Silva (42) e Carole Costa (76), para o seu nono tento na prova, selaram o triunfo das `encarnadas`, que repetem 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, enquanto Maribel Flores (70) marcou para as anfitriãs.
A duas jornadas do fim, o Benfica, que segue invicto, com 13 vitórias e três empates (54-10 em golos) na primeira época sob o comando de Ivan Baptista, soma 42 pontos, mais oito do que o Sporting, segundo classificado.
Com o sexto cetro, a formação `encarnada`, que na próxima ronda recebe o Sporting na Luz, reforçou o terceiro lugar no `ranking` de campeões, seguindo ainda longe dos dois primeiros, o 1.º de Dezembro, que soma 12, e o Boavista, com 11.