Benfica impedido de vender bilhetes para Nice

Graças a um castigo da UEFA, na sequência do jogo contra o Barcelona na época passada, o Benfica não poderá comercializar bilhetes para o jogo com o Nice, a contar para a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em França, agendado para 5 ou 6 de agosto.



Foi o clube da Luz que anunciou, via comunicado, no site oficial. O Benfica deu conta ainda de que se encontra sob pena suspensa durante dois anos, “podendo ser novamente impedido de vender bilhetes aos seus adeptos em jogos fora de casa, caso se registem comportamentos indevidos”.



Por todos estes desenvolvimentos, que prejudicam a tesouraria e o apoio à equipa principal num objetivo fundamental para época, “o Sport Lisboa e Benfica apela a todos os seus sócios e adeptos para que continuem a representar o Benfica com elevação, civismo e respeito, dentro e fora dos estádios”.



E acrescenta: “A paixão que nos move deve sempre ser acompanhada por comportamentos que dignifiquem o clube, protejam os seus interesses e contribuam para que nada nem ninguém limite o apoio incondicional que caracteriza os benfiquistas em todo o mundo".