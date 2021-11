Benfica informa que Lucas Veríssimo foi operado ao joelho em Barcelona

Os ‘encarnados’ adiantam que a cirurgia foi realizada pelo médico Juan Carlos Monllau, acompanhado por Ricardo Antunes, médico do Benfica, sendo que “o procedimento decorreu sem intercorrências”, pelo que se prevê que o central brasileiro tenha “alta hospitalar nas próximas 48 horas”.



Na mesma nota, o Benfica refere que Juan Carlos Monllau “é uma referência neste tipo de cirurgias, tendo operado com sucesso inúmeros jogadores do FC Barcelona, como Carles Puyol, Luis Suárez, Philippe Coutinho ou Martin Braithwaite, entre muitos outros”.



Lucas Veríssimo, um dos jogadores mais utilizados pelo treinador Jorge Jesus esta temporada, lesionou-se no joelho direito em 07 de novembro, tendo de ser substituído no decorrer da primeira parte do encontro com o Sporting de Braga, que as ‘águias’ venceram por 6-1.



Na altura, o clube da Luz informou que o central ‘canarinho’, de 26 anos, tinha sofrido “uma entorse grave no joelho direito”, que resultou numa “rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo”, e que não voltaria à competição durante a presente época.