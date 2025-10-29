Benfica
Taça da Liga
Benfica inicia defesa da Taça da Liga com receção ao Tondela
O Benfica inicia hoje em casa a defesa da Taça da Liga de futebol, em jogo diante do Tondela (20h45), dois meses depois de os dois emblemas terem jogado também no Estádio da Luz para o campeonato, com vitória das 'águias'.
O jogo que marca o arranque das duas equipas na prova tem características diferentes, desde logo com José Mourinho como novo treinador dos 'encarnados' e a mexer na equipa, com “três ou quatro alterações”, mas com o capitão Otamendi a titular.
Neste segundo ano de um novo modelo, entram em competição apenas os seis primeiros classificados da I Liga e os dois primeiros da II, de 2024/25, com o Tondela a apresentar-se como campeão do segundo escalão do futebol português.
O jogo da Luz segue-se à goleada do Benfica no campeonato, ao Arouca (5-0), enquanto o Tondela vem de uma derrota em casa com o bicampeão Sporting, por 3-0, o mesmo resultado sofrido frente às ‘águias’ (fora), ainda na terceira jornada, com Bruno Lage à frente da equipa lisboeta.
Também hoje, o Sporting de Braga, três vezes vencedor da prova, contra oito do Benfica e quatro do Sporting, recebe o Santa Clara (19:15), sendo que o vencedor encontra nas meias-finais a equipa que ganhar o embate marcado para o Estádio da Luz.
A eliminatória fica concluída apenas em 04 de dezembro, quando o FC Porto receber o Vitória de Guimarães, com o vencedor já a saber que irá encontrar nas meias-finais o Sporting, que na terça-feira goleou em casa o Alverca por 5-1.
A ‘final four’ disputa-se de 06 a 10 de janeiro de 2026, em Leiria.
Programa dos quartos de final da Taça da Liga:
- Terça-feira, 28 out:
- Sporting - Alverca, 5-1
- Quarta-feira, 29 out:
- Sporting de Braga - Santa Clara, 19:15
- Benfica - Tondela, 20:45
- Quinta-feira, 04 dez:
- FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:15