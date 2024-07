Benfica inicia defesa do título feminino de futebol ante o Torreense

A Liga feminina, que será disputada por 12 clubes, arranca em 01 de setembro, com as 'encarnadas' a defrontarem uma equipa que terminou o campeonato anterior no oitavo lugar, enquanto as 'verde e brancas' terão pela frente uma formação recém-promovida ao escalão principal.



Uma condicionante do sorteio impunha que os quatro primeiros classificados da temporada passada - Benfica, Sporting, Racing Power e Damaiense -- não poderiam defrontar-se nas três primeiras jornadas, mas os rivais lisboetas vão medir forças logo a seguir, na quarta ronda, agendada para 29 de setembro.



Esta será a última época em que a Liga feminina será disputada por 12 equipas, uma vez que a partir de 2025/26 a competição será reduzida a 10.